Euforia: entriamo nel backstage con una nuova featurette

01/11/2018 |

Se non avete ancora visto nelle sale Euforia, la pellicola diretta da Valeria Golino, godetevi questa clip di backstage rilasciata dalla 01Distribution. Il film, candidato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2018, vede recitare al suo interno Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nella parte di due fratelli e racconta la storia, profonda, del loro rapporto.

Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Jasmine Trinca completano il cast.



Sinossi di Euforia:

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.