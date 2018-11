The Secrets We Keep: Noomi Rapace e Joel Kinnaman sono i protagonisti

News





02/11/2018 |

Noomi Rapace e Joel Kinnaman saranno i protagonisti di The Secrets We Keep. La pellicola sarà diretta da Yuval Adler ed ha una sceneggiatura scritta da Ryan Covington.

Questo thriller movie racconta la storia di una donna (Rapace) che dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferirà con suo marito a New York nel tentativo di ricostruire la sua vita. Nella Grande Mela i due si imbatteranno su un uomo misterioso ma allo stesso tempo dall'aspetto familiare che gli ricorda molto uno dei terribili ufficiali presenti nel campo di concentramento di Birkenau.

Kinnaman reciterà nella parte del misterioso uomo.

Lorenzo di Bonaventura e Erik Howsam della Di Bonaventura Pictures sono i produttori con Stuart Ford della AGC, Greg Shapiro e Adam Riback della Echo Lake Entertainment.

La produzione partirà il prossimo anno.