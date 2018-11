The Time Machine: Andy Muschietti sarà il regista

News





02/11/2018 |

Solo pochi giorni fa vi parlavamo del coinvolgimento di Andy Muschietti nel progetto Attack on Titan della Warner Bros. Pictures. Oggi, invece, vi sveliamo che Muschietti lavorerà per portare nelle sale The Time Machine, adattamento cinematografico del famoso romanzo di H.G. Wells conosciuto in Italia con il titolo La Macchina del Tempo.

La pellicola sarà prodotta da Leonardo DiCaprio tramite la sua Appian Way.



Andy Muschietti e sua sorella Barbara hanno scritto la prima bozza di sceneggiatura del film. Quest'ultima si occuperà anche della produzione.

Sinossi del romanzo:

Inghilterra, fine Ottocento. Quando ha raccontato agli amici di aver escogitato un marchingegno per viaggiare attraverso i secoli, nessuno l'ha preso sul serio. Il Viaggiatore del Tempo è un uomo eccentrico, un inventore: difficile prendere per buono tutto quello che la sua mente partorisce. Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano supportare la veridicità di ciò che racconta: un viaggio in un futuro lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo conosciuto, popolato da creature fragili e pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti che si nutrono della loro carne. Morlock - così sono chiamate le creature malvagie che abitano gli anfratti oscuri della Terra - hanno tenuto imprigionato il Viaggiatore nella loro dimensione temporale, un universo che nessuna intelligenza avrebbe mai concepito così desolante e inumano. È questa la meta cui conduce il genio più luminoso? È forse questo il destino riservato a coloro che osano superare i limiti di ciò di cui l'uomo è misura?