Box Office Italia: Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni al comando

05/11/2018 |

E' stato un fine settimana cinematografico ricco di uscite quello che ha segnato il nostro Paese. E quattro nuovi film hanno occupato le prime quattro posizione della classifica box office. Al comando troviamo l'opera Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di Lasse Hallström e Joe Johnston che ha incassato 4.261.199 euro. Alle sue spalle troviamo invece il film di Eli Roth dal titolo Il Mistero della Casa del Tempo che ha portato via 1.616.408 euro, poco di più rispetto First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle che ha incassato 1.525.872 euro. Proseguendo con il discorso legato alle new entry, in quarta posizione spunta Ti Presento Sofia di Guido Chiesa che ha incassato 1.430.235 euro. La quinta e la sesta posizione sono state invece occupate da Halloween di David Gordon Green (931.084 euro) e Halloween di David Gordon Green (770.359 euro).