Kate Mara e Simon Pegg in trattative per recitare all'interno di Inheritance

05/11/2018 |

Kate Mara e Simon Pegg sono entrati ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Inheritance, thriller movie che sarà diretto da Vaughn Stein. La pellicola racconterà di un uomo ricco e potente che lascerà in eredità alla sua famiglia un terribile segreto che rischia di distruggere la stessa.



Matthew Kennedy ha scritto la sceneggiatura mentre Richard B. Lewis è il produttore tramite la sua Southpaw Entertainment. La produzione non ha comunicato quando inizieranno le riprese.



Kate Mara ha recentemente recitato in Chappaquiddick di John Curran mentre Simon Pegg è tornato a vestire i panni di Benji Dunn in Mission: Impossible - Fallout.