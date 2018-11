Il trailer italiano di Capri-Revolution

News





06/11/2018 |

E' online il primo trailer di Capri-Revolution, il film del regista Mario Martone, tornato dietro la macchina da presa quattro anni dopo Il Giovane Favoloso.

Il film, presentato in concorso alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vede protagonisti Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat e Antonio Folletto, accompagnati da Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro.



L'arrivo nei cinema è fissato per il 20 dicembre.



Sinossi di Capri-Revolution:

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia (Marianna Fontana). Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese (Antonio Folletto). E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.