Morto tra una Settimana... O Ti Ridiamo i Soldi: rilasciato un nuovo spot italiano

07/11/2018 |

Un nuovo spot italiano di Morto tra una Settimana... O Ti Ridiamo i Soldi è in rete tramite la Eagle Pictures. La pellicola di Tom Edmunds è una commedia dal cast brillante che comprende Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Christopher Eccleston, Freya Mavor.



L'uscita è prevista per il 22 novembre.



Sinossi di Morto tra una Settimana... O Ti Ridiamo i Soldi:

William (Aneurin Barnard) è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie (Tom Wilkinson), killer professionista prossimo alla pensione, per porre fine ai propri tormenti. Con un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: trova un editore, si fidanza con la ragazza dei suoi sogni, e di conseguenza non ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile... quindi William ha una settimana per sfuggire al killer che lui stesso ha pagato.

Una commedia superlativa che vi farà ridere a più non posso con uno strepitoso Tom Wilkinson (Se mi lasci ti cancello, Michael Clayton).