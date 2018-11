Hunter Killer - Caccia negli abissi: la scena dal titolo Andropov

News





08/11/2018 |

Debutta oggi nelle nostre sale Hunter Killer - Caccia negli abissi, la pellicola del regista Donovan Marsh, alla sua terza opera per il cinema dopo Spud e iNumber Number. Il film vede recitare al suo interno come protagonisti Gary Oldman e Gerard Butler.



Gli altri attori ritroveremo nel film sono Common, Linda Cardellini e Michael Nyqvist.

La sceneggiatura è stata scritta da Arne Schmidt e Jamie Moss.



Tramite la Eagle Pictures oggi vi mostriamo una nuova scena in italiano dal titolo Andropov.



Sinossi di Hunter Killer - Caccia negli abissi:

Sotto la superficie del Mar Glaciale Artico, il capitano Joe Glass (Gerard Butler) è incaricato di sventare un colpo di stato che potrebbe mettere in crisi l’ordine mondiale. Con il suo sottomarino e sotto la supervisione dei più alti ufficiali dell’esercito americano (tra cui Gary Oldman) dovrà guidare una squadra di Navy Seals alla ricerca del Presidente Russo, in mano a un gruppo di rivoltosi. La sua missione sarà fondamentale per evitare quella che potrebbe diventare la Terza Guerra Mondiale.