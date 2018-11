Il primo trailer italiano di The Front Runner: Il Vizio del Potere

News





09/11/2018 |

A partire da febbraio uscirà in Italia The Front Runner: Il Vizio del Potere, pellicola basata su una storia vera e che racconterà la vicenda riguardante il politico statunitense Gary Hart. Nei panni del protagonista troviamo il candidato all’Oscar® Hugh Jackman. Nel film recitano anche Vera Farmiga, J.K. Simmons e Alfred Molina.

The Front Runner: Il Vizio del Potere è diretto da Jason Reitman ed ha una sceneggiatura scritta da Jay Carson. Il libro di Matt Bai, All The Truth Is Out, ha ispirato l'opera.

Grazie alla Sony Pictures vi presentiamo il trailer italiano.

Sinossi di The Front Runner: Il Vizio del Potere:

Il candidato all’Oscar® Hugh Jackman protagonista del thriller drammatico The Front Runner nel ruolo del carismatico politico Gary Hart. Il film, diretto dal regista candidato all’Oscar® Jason Reitman, segue l’ascesa e la caduta del senatore Hart, capace di catturare l’immaginazione dei giovani votanti e considerato il favorito tra i democratici alle elezioni del 1988. La sua campagna passa in secondo piano a causa della relazione extraconiugale che intrattiene con Donna Rice.

Quando la vita privata si mescola con quella politica, il senatore Hart è costretto a rinunciare alla sua candidatura – un evento che ha un impatto durevole e profondo nella politica americana ma anche in quella mondiale.