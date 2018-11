Widows - Eredità Criminale: l'intervista a Daniel Kaluuya

News





09/11/2018 |

La 20th Century Fox presenta un'intervista ad uno degli attori che ritroviamo in Widows - Eredità Criminale. Parliamo di Daniel Kaluuya che recita nella parte di Jatemme. Il thriller movie di Steve McQueen è l'adattamento cinematogafico della famosa serie tv di Lynda La Plante prodotta nel 1983. Il vasto e brillante cast comprende Carrie Coon, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Jon Bernthal, Garret Dillahunt, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, Robert Duvall, Viola Davis, Brian Tyree Henry e Lukas Haas.



McQueen e Gillian Flynn hanno curato la sceneggiatura di questa pellicola che debutterà nelle sale a partire dal 15 novembre.



La trama racconta di quattro criminali uccisi durante una rapina e delle loro mogli, rimaste vedove, che uniranno le forze per terminare il lavoro portato avanti dai mariti.



Sinossi di Windows - Eredità Criminale:

Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini.