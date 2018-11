Box Office Italia: Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni sempre in testa

News





12/11/2018 |

Dopo due settimane la classifica box office italiana vede al comando sempre Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di Lasse Hallström e Joe Johnston, pellicola della Disney che ha incassato 1.742.138 euro. Il film ha mantenuto le distanze anche dalle due new entry Tutti lo Sanno di Asghar Farhadi e Notti Magiche di Paolo Virzì che hanno incassato rispettivamente 703.324 e 657.387 euro. Ha mantenuto la quarta posizione Ti Presento Sofia di Guido Chiesa che ha portato via 612.966 mentre gli ultimi due gradini sono occupati da First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle (603.319 euro) e Il Mistero della Casa del Tempo di Eli Roth (587.472 euro).