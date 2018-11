Box Office USA: Il Grinch esordisce in vetta

News





12/11/2018 |

Cambio improvviso nella classifica box office americana. Al primo posto, infatti, troviamo Il Grinch, opera animata diretta da Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi e Scott Mosier che ha incassato all'esordio 66.000.000 dollari. Il film ha fatto scendere in seconda posizione Bohemian Rhapsody di Bryan Singer che ha superato i 100 milioni complessivi dopo aver incassato 30.850.000 dollari. Ha esordito al terzo posto invece Overlord di Julius Avery che ha portato via 10.100.000 dollari mentre dal secondo al quarto posto è scivolato Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di Lasse Hallström e Joe Johnston (9.565.000 dollari). In quinta e in sesta posizione, invece, troviamo la debuttante Millennium - Quello che non uccide di Fede Alvarez (8.015.000 dollari) e A Star Is Born di Bradley Cooper (8.010.000 dollari).