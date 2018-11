Pokémon Detective Pikachu - Il trailer italiano!

News





12/11/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo teaser trailer italiano di Pokémon Detective Pikachu. Il primo live action movie dedicato a queste fantastiche creature nate nel 1996 arriverà nelle sale italiane a partire da maggio 2019 con un cast che comprende Justice Smith nel ruolo di Tim, Kathryn Newton nei panni di Lucy, una giovane reporter alle prese con la sua prima storia importante, il candidato Oscar Ken Watanabe nel ruolo di Lt. Yoshida. Nella versione originale è Ryan Reyndols a prestare la voce a Pikachu!



Diretto da Rob Letterman la squadra dietro le quinte di Pokémon Detective Pikachu comprende il direttore della fotografia John Mathieson, già candidato a due premi Oscar, lo scenografo Nigel Phelps ed il montatore premio Oscar Mark Sanger.

Sinossi di Pokémon Detective Pikachu:

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.