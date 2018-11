Il mondo del cinema e dei fumetti piange la scomparsa di Stan Lee

News





12/11/2018 |

Gli appassionati dei supereroi Marvel piangono la scomparsa della colonna portante della compagnia. Se ne è andato infatti, all'età di 95 anni, Stan Lee. Artista straordinario, dalle idee innovative, Lee ha dato anima e corpo alla Marvel sviluppando un genere di supereroi molto particolari: personaggi con delle capacità uniche, magiche e sovrannaturali ma che allo stesso tempo, nella loro vita di tutti i giorni, sono esseri umani come tanti, con tutti i problemi che possono avere le persone comuni. In mezzo a questi sorgono Hulk, il gigante verde, Thor e Iron Man, che nell'ultimo decennio sono tornati alla ribalta sul grande schermo grazie alla saga cinematografica di Avengers e ai vari film a loro dedicati, e ancora I Fantastici 4, nati negli anni '60.

Lee ha visto nascere e crescere da vicino ogni pellicola con protagonisti gli eroi della Marvel, facendo anche delle brevi comparsate destinate a diventare una sorta di cult. Uno degli ultimi camei è stato in Venom, l'opera cinematografica basata su Eddie Brock, la nemesi numero uno di Spider-Man.



Lee entrò a far parte della Timely Comics, la società che con il passare del tempo si trasformerà in Marvel Comics, nel 1960 dando da subito un contributo notevole all'intera azienda. Con Jack Kirby diede vita ai Fantastici 4 prima di mettere al mondo con la sua matita altri supererori di livello planetario.