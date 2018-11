Sam Worthington reciterà nel nuovo film di Brad Armstrong

News





13/11/2018 |

Nuovo impegno cinematografico in vista per Sam Worthington. L'attore reciterà infatti in una nuova opera Netflix diretta da Brad Armstrong e ancora senza titolo ufficiale. Il thriller movie vedrà Worthington interpretare un uomo che si troverà in preda al panico dopo la scomparsa della moglie e della figlia all'interno di un pronto soccorso.



Non sono stati ancora annunciati i nomi degli altri attori che lavoreranno al film.

Alan B. McElroy ha scritto la sceneggiatura mentre Paul Schiff, Neal Edelstein e Mike Macari si occuperanno della produzione.

Le riprese della pellicola partiranno entro la fine del 2018.