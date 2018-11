Garfield: Mark Dindal dirigerà il film

News





13/11/2018 |

A distanza di tredici anni da Chicken Little - Amici per le penne, Mark Dindal tornerà a lavorare per un nuovo film animato. Il regista dirigerà Garfield per conto della Alcon Entertainment. Paul Kaplan e Mark Torgove si occuperanno della sceneggiatura con le riprese che partiranno all'inizio del prossimo mese a Los Angeles.

La Alcon ha acquisito i diritti di Garfield da Jim Davis, il creatore della serie a fumetti. Davis lavorerà al film come produttore esecutivo.

Le avventure del famoso gattone arancione torneranno sul grande schermo per la seconda volta dopo Garfield: Il Film, uscito nelle sale nel 2004.