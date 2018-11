Glass: lo spot dal titolo Superhuman

News





15/11/2018

Tramite la Universal Pictures ecco a voi un nuovo spot internazionale di Glass, il film di M. Night Shyamalan che chiuderà la trilogia iniziata con Unbreakable – Il Predestinato e proseguita con Split. Nell'opera cinematografica Bruce Willis torna per interpretare David Dunn mentre ritroveremo Samuel L. Jackson nel ruolo di Mr. Glass. Di primaria importanza sarà anche il ruolo giocato da James McAvoy che vestirà ancora i panni di Kevin Wendell Crumb. McAvoy sarà anche il personaggio chiamato a possedere diverse identità all'interno del film.

Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson e Spencer Treat Clark completano il cast.



La trama vede al centro Dunn alla ricerca di Wendell Crumb, uomo dalla multipla personalità.



L'uscita è prevista per gennaio.