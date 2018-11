Red Zone - 22 Miglia di Fuoco: online la clip Bishop

News





Nel giorno dell'uscita nelle sale di Red Zone - 22 Miglia di Fuoco la Lucky Red ha rilasciato una clip dal titolo Bishop. Il film è diretto da Peter Berg, che ha lavorato su una storia scritta da Lea Carpenter e Graham Roland, e vede protagonista Mark Wahlberg nella parte di un agente dell'intelligence americana che tenterà di far uscire dal Paese un ufficiale di polizia coinvolto in una missione top secret. Durante il tragitto dovrà fare di tutto per salvare la vita del suo protetto.



Oltre a Wahlberg troviamo nel cast anche Lauren Cohan, John Malkovich, Ronda Rousey ed Iko Uwais.



Tramite la Lucky Red vi mostriamo la clip Informatore. L'arrivo del film nelle sale è previsto per il 15 novembre.



Sinossi di Red Zone - 22 Miglia di Fuoco:

Mark Wahlberg è un agente speciale dei servizi segreti con una missione letale e pericolosa: dovrà proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata catastrofica. Insieme alla sua squadra lo scorterà per 22 miglia, in una corsa contro il tempo per portarlo fuori dal paese. Durante il viaggio dovrà scontrarsi contro squadre d’assalto e nemici armati pronti a tutto.