Nome di donna, il film di Marco Tullio Giordana, presentato in diverse città in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne

16/11/2018 |

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Marco Tullio Giordana e Cristiana Mainardi accompagneranno in diverse città le proiezioni di Nome di donna, il film diretto dallo stesso Giordana e scritto da Cristiana Mainardi, interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco, distribuito da Videa nella scorsa primavera e prodotto da Lumière&co. con Rai Cinema.



Il 20 novembre saranno impegnati a Brescia, dove il film sarà presentato in collaborazione con alcune associazioni, mentre il 25 andranno a Cremona, per un’altra proiezione del film e dove ritireranno il Premio Torrone d’oro 2018. E ancora, il 24 novembre a Milano al WeWorld Festival la proiezione di Nome di donna sarà preceduta da una conversazione tra il condirettore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, e Marco Tullio Giordana, che riceverà il Premio Fuoricinema-WeWorld.



Nome di donna, dopo il Premio Speciale del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani ai Nastri d'Argento 2018, ha ottenuto il premio À Punt Award all'ultima Mostra de València per essere stato "film della sezione ufficiale che meglio assume l'impegno di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne".



Nome di donna è stato inoltre selezionato in diversi Festival Cinematografici in tutto il mondo (LisbonFesta do cinema Italiano, NY Lincoln Center Open Roads - New Italian Cinema, Vancouver International Film Festival Canada, Haifa Film Festival, Cine Italiano! - Cinema Italian Style in Hong Kong, Film FestGent Belgium, San Diego Italian Film Festival, Denver Film Festival, Mostra de València, Italian Film Festival of Villerupt, ItalianCultural Institute in Brussels, Tbilisi International Film Festival, From Paris to Rome - Italian Film Festival).