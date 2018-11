Conta su di me: una clip del film che ha conquistato il Giffoni Film Festival

News





16/11/2018 |

Vi presentiamo oggi una clip di Conta su di me diretto da Marc Rothemund, nelle sale italiane dal 22 novembre grazie a M2 Pictures.



Presentato in concorso alla 48° edizione del Giffoni Film Festival, la manifestazione cinematografica dedicata a bambini e ragazzi dove è stato insignito del Gryphon Award 2018 nella sezione Generator +13, Conta su di me è un commovente racconto sulla gioia e la speranza per il futuro e sulla nascita di un’intensa amicizia: quella di una nuova “strana coppia” del grande schermo, che vi farà ridere ed emozionare.



Tratto da un’emozionante storia vera, Conta su di me ruota attorno a Lenny (Elyas M’Barek), un trentenne scapestrato e viziato, figlio di un rinomato dottore. Stanco del suo atteggiamento, il padre lo obbliga a prendersi cura di David (Philip Noah Schwarz), un ragazzino che convive dalla nascita con una grave malformazione cardiaca. Dapprima restio all’idea, il ragazzo si lascerà conquistare dalla dolcezza dell’adolescente e i due si imbarcheranno in un’emozionante avventura ricca di sogni e speranze, capace di far nascere un’amicizia tanto intensa quanto inaspettata.



Ecco la Clip: Lezioni di guida