Conta su di Me: la scena Lezioni di guida

17/11/2018 |

Grazie alla M2Pictures siamo felici di mostrarvi una nuova scena di Conta su di Me. La commedia drammatica diretta da Marc Rothemund racconta la storia dell'incredibile amicizia tra un ragazzo che fa del divertimento il proprio stile di vita e un adolescente affetto da un problema cardiaco. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dall'8 novembre con un cast che vede nei panni dei protagonisti Elyas M'Barek e Philip Schwarz. Nadine Wrietz e Uwe Preuss sono gli altri attori presenti nel film.



Tratto da una storia vera, raccontata da Lars Amend e Daniel Meyer nel loro libro, il film ha una sceneggiatura scritta da Maggie Peren e Andi Rogenhagen.



Vi lasciamo alla scena Lezioni di guida.



Sinossi di Conta su di Me:

Lenny è un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, mentre David un quindicenne con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie. Il papà di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento.