Upgrade: online il trailer italiano

17/11/2018 |

Solo cinque giorni ci separano dall'arrivo nelle sale italiane di Upgrade. Il film è un thriller a tinte sci-fi ed è ambientato in un mondo in cui la tecnologia controlla diversi aspetti della vita. Quando un uomo di nome Grey si ritroverà sul letto di un ospedale, a seguito dell'assalto di alcuni criminali che hanno privato della vita sua moglie, uno scienziato gli impianterà un chip chiamato Stem che cambierà per sempre la sua vita.

Scritto e diretto da Leigh Whannell, il film vede protagonista Logan Marshall-Green, affiancato da Richard Anastasios e Rosco Campbell.

Qui sotto trovate il trailer!