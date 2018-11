Box Office Italia: Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald al primo posto

News





19/11/2018 |

Esordio positivo per Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, il sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli, che ha debuttato nelle sale italiane al primo posto della classifica box office. Il film di David Yates ha incassato nel fine settimana 5.857.302 euro, riuscendo a superare in classifica Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di Lasse Hallström e Joe Johnston, ora in seconda posizione con un incasso pari a 887.450 euro. Buono anche il debutto di Widows - Eredità Criminale che ha trovato spazio in terza posizione dopo aver portato via 567.342. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato invece Tutti lo Sanno di Asghar Farhadi (494.512 euro) mentre altre due pellicole esordienti, Cosa fai a Capodanno? di Filippo Bologna (474.216 euro) e Red Zone - 22 Miglia di Fuoco di Peter Berg (440.025 euro), hanno trovato spazio in quinta e sesta posizione.