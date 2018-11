Box Office USA: vola Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald

News





19/11/2018

Anche negli Stati Uniti ha debuttato al primo posto Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald di David Yates. La pellicola ha conquistato il pubblico americano incassando all'esordio 62.200.000 dollari. Un gradino più in basso è scivolato Il Grinch, opera animata diretta da Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi e Scott Mosier che ha incassato all'esordio 38.165.000 dollari mentre il podio è completato da Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (15.700.000 dollari). Al quarto e quinto posto troviamo invece due new entry: Instant Family di Sean Anders (14.700.000 dollari) e Widows - Eredità Criminale di Steve McQueen (12.300.000 dollari). In sesta posizione, infine, troviamo Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di Lasse Hallström e Joe Johnston (4.678.000 dollari).