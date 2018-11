A Private War: la scena Fa come ti dico la prossima volta

News





20/11/2018 |

Esce tra due giorni nelle nostre sale A Private War e la Notorious Pictures ha rilasciato online una scena dal titolo Fa come ti dico la prossima volta. Il film basato su una storia vera racconterà della reporter di guerra americana Marie Colvin, scomparsa nel 2012. La Colvin ha seguito da vicino i maggiori conflitti mondiali, dalla Cecenia allo Sri Lanka, dove arrivò a perdere l’occhio sinistro in un'imboscata durante la guerra civile. Nel 2012 la reporter, inviata del Sunday Times, perse la vita ad Homs, in Siria, a seguito di un bombardamento eseguito ai danni del Media Center.



La pellicola è diretta dall'esordiente Matthew Heineman e vede nei panni del personaggio principale Rosamund Pike.



Jamie Dornan, Stanley Tucci, Faye Marsay e Tom Hollander sono gli altri attori presenti nel cast.



A Private War uscirà il 22 novembre.



Sinossi di A Private War:

Biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012. Il film racconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia, fino a quando all'età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un'offensiva dell'esercito locale.