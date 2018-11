Ben Is Back: rilasciato il trailer italiano

News





20/11/2018 |

Dal 20 dicembre sbarcherà nelle nostre sale Ben Is Back, la pellicola scritta e diretta da Peter Hedges. Protagonista del film è Lucas Hedges nella parte di Ben, ragazzo problematico che dopo essere tornato a casa dalla sua famiglia, si ritroverà a vivere un momento molto delicato della sua vita. Ad aiutarlo a superare il suo dramma, che coinvolge anche il resto della famiglia, sarà sua madre, interpretata da Julia Roberts.

Tramite la Notorious Pictures vi presentiamo il trailer italiano.

Sinossi di Ben Is Back:

Ben sta cercando di disintossicarsi, il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.