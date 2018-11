Twilight festeggia 10 anni! La pellicola nelle sale per il suo compleanno

News





21/11/2018 |

10 anni di Twilight. 10 anni da quel famoso 21 novembre 2008, giorno in cui è arrivato nelle sale il primo capitolo di una saga di grande successo capace di sbancare a sorpresa i botteghini di tutto il mondo. Soltanto il film originale arrivò a portare via la bellezza di 393 milioni di dollari, un risultato eccezionale per l'adattamento del primo romanzo di Stephenie Meyer, autrice capace di attirare l'attenzione di un vasto pubblico con la storia d'amore tra Bella, giovane adolescente alle prese con il suo liceo e con la sua regolare vita, ed Edward, un vampiro che si innamorerà perdutamente di lei.



Per l'occasione la Eagle Pictures ha deciso di dare una grossa opportunità a tutti gli amanti di Twilight. Da ieri, e per tutta la giornata di oggi, infatti, il film tornerà nelle sale per una proiezione speciale. Un compleanno da festeggiare al cinema in compagnia del pubblico affezionato che ha versato lacrime e seguito da vicino il destino romantico di Bella ed Edward.



Twilight ha visto nei panni dei protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson.



Per tutti i collezionisti, inoltre, dal prossimo 5 dicembre sarà disponibile il cofanetto con tutti i titoli: dal primo, emozionante episodio, a New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte I e Breaking Down Parte II).