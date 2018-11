Robin Hood - L'Origine della Leggenda: la scena Ordine pubblico

News





22/11/2018 |

Robin Hood, il Principe dei Ladri, arriva oggi nelle sale con il film di Otto Bathurst dal titolo Robin Hood - L'Origine della Leggenda. E grazie alla 01Distribution vi presentiamo un piccolo antipasto con la scena intitolata Ordine pubblico. Taron Egerton è il protagonista ed interpreta il popolare eroe inglese. Accanto a lui troviamo Jamie Dornan, che nel film indossa i panni di Will Scarlett, Jamie Foxx, nella parte di Little John, Ben Mendelsohn, nel ruolo dello Sceriffo di Nottingham, Eve Hewson, nei panni di Lady Marion, e Tim Minchin, che interpreta Frate Tuck. Paul Anderson e Josh Herdman sono gli altri attori che recitano nel film.



La sceneggiatura è stata scritta da Ben Chandler.



Sinossi di Robin Hood - L'Origine della Leggenda:

Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace una rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.