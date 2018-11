Monster Hunter: la prima immagine di Milla Jovovich e Tony Jaa

News





22/11/2018 |

Tramite il suo account Twitter, la Sony Pictures ha rilasciato una foto del film Monster Hunter, in cui vediamo in azione Milla Jovovich e Tony Jaa. Il film è l'adattamento del videogioco Capcom e vede l'attrice interpretare il Tenente Natalie Artemis, leader militare che viene trasportato in un mondo primitivo e pericoloso infestato da mostri. Accanto a lei, come vediamo nell'immagine, compare il personaggio di Jaa, che, come possiamo ammirare nella foto, porta con sé una spada enorme.

Le riprese sono in corso in Sudafrica.

La pellicola è diretta da Paul W.S. Anderson che ne ha curato anche la sceneggiatura.