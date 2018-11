Fukushima 50: Ken Watanabe reciterà nel film

News





22/11/2018 |

Sta prendendo sempre più corpo il progetto riguardante Fukushima 50, la pellicola che racconterà la storia del tragico terremoto che ha colpito il Giappone nel 2011. Il film si baserà su On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi, il libro scritto da Ryusho Kadota, e racconta la storia di 50 lavoratori della centrale di Fukushima Dai-ichi che rimasero all'interno dell'impianto nel tentativo di salvare gli ultimi reattori rimasti ancora integri.

All'interno di Fukushima 50 reciterà Ken Watanabe insieme a Koichi Sato che saranno diretti da Setsuro Wakamatsu.

La produzione partirà tra pochi giorni in Giappone.