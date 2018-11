What Men Want: il Red Band trailer internazionale

News





23/11/2018

La Paramount Pictures ha rilasciato in rete il Red Band trailer internazionale di What Men Want. Il film è la versione tutta al femminile di What Woman Want, la famosa commedia di Nancy Meyers uscita nel 2000 con protagonista Mel Gibson.



Questa volta nei panni del personaggio principale troviamo Taraji P. Henson che interpreta una donna, agente sportivo all’interno del mondo NBA, che si ritroverà sempre messa all’angolo dai suoi colleghi. Quando acquisirà il dono di poter ascoltare i pensieri degli uomini, proverà in tutti i modi a trarne dei vantaggi con lo scopo di mettere sotto contratto le superstar più affermate.



What Men Want, diretto da Adam Shankman, ha un cast che comprende anche Jason Jones, Tracy Morgan, Max Greenfield, Aldis Hodge, Wendi McLendon-Covey e Brian Bosworth.



Nancy Meyers ha scritto la sceneggiatura.



What Men Want uscirà il prossimo 8 febbraio.