Box Office USA: Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 al primo posto

Cambia la vetta della classifica box office americana. A comandare, ora, è Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 di Rich Moore e Phil Johnston che ha conquistato il pubblico americano con un incasso pari a 84.472.000 dollari. La medaglia d'argento in questo fine settimana va invece a Creed II di Steven Caple Jr. che ha incassato 35.293.000 dollari mentre la terza posizione è stata occupata da Il Grinch, opera animata diretta da Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi e Scott Mosier (30.210.000 dollari). Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald di David Yates è scivolato invece al quarto posto (29.650.000 dollari) accompagnato da Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (13.855.000 dollari) e da Instant Family di Sean Anders (12.500.000 dollari) in quinta e in sesta posizione.