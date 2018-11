Cold War: rilasciato il primo trailer italiano

News





27/11/2018 |

Dal 20 dicembre uscirà nelle nostre sale Cold War, opera di assoluto prestigio del regista Pawel Pawlikowski. La pellicola, tutta in bianco e nero, ci trasporta nella Polonia del dopoguerra dove l'amore proverà a regnare sovrano tra un musicista e una cantante.

Joanna Kulig e Tomasz Kot sono i due protagonisti.

Il film ha ottenuto il premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes.



Grazie alla Lucky Red vi presentiamo il trailer italiano.



Sinossi di Cold War:

Dopo Ida (premio Oscar 2015), Pawlikowski torna a girare in un magnifico bianco e nero, raccontando la storia struggente di un amore impossibile. Un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad appartenersi, vivono un amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una splendida colonna sonora, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti, interpretati da Joanna Kulig e Tomasz Kot (due attori in stato di grazia).

Europa dell’Est, Yugoslavia, Parigi: queste le tappe di un viaggio intenso ed elegantissimo, un immaginario perduto che prende vita sul grande schermo e ci offre un nuovo classico senza tempo.