Il Castello di Vetro: la scena Braccio di ferro

News





27/11/2018 |

Una clip di Il Castello di Vetro è in rete tramite la Notorious Pictures. La pellicola è basata su una storia vera, scritta dalla giornalista e scrittrice americana Jeannette Walls. Protagonista del film è Brie Larson, affiancata nel cast da Woody Harrelson, Naomi Watts ed Ella Anderson.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Lanham e Destin Daniel Cretton, quest'ultimo anche regista.



L'uscita è prevista per il 6 dicembre. Vi lasciamo alla scena dal titolo Braccio di ferro.



Sinossi di Il Castello di Vetro:

Basato sull'autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls, The Glass Castle è il racconto dell'infanzia nomade e travagliata dell'autrice. Seconda di quattro fratelli, Jeannette (Brie Larson) cresce con una madre immatura (Naomi Watts), più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso che si getta però in progetti sconclusionati e si rifugia nell’alcol.

L'immaginario castello di vetro, che promette un giorno di costruire per le bambine, diventa simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell'immaginazione.