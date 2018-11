Bumblebee: ecco lo spot Come ti chiami?

News





Il periodo natalizio porterà nelle sale Bumblebee, lo spinoff dell'universo Transformers. La pellicola sarà interamente basata sulle avventure del potente maggiolino giallo, uno dei personaggi di punta della famosa serie animata. Accanto alla macchina troviamo Charlie Watson, una ragazza, interpretata da Hailee Steinfeld, che stringerà con lui un forte legame di amicizia. Il cast principale vede al suo interno anche il wrestler John Cena, Megyn Price e Peter Cullen.



La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson.



Vi lasciamo allo spot Come ti chiami?



Sinossi di Bumblebee:

È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.