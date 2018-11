La Prima Pietra: lo spot ci ricorda l'uscita prevista per il 6 dicembre

News





28/11/2018 |

Con un nuovo spot la Warner Bros. Pictures ci ricorda che a partire dal prossimo 6 dicembre uscirà nelle sale La Prima Pietra, la commedia di Rolando Ravello. Ambientata all'interno di una scuola, la commedia vede recitare al suo interno un cast brillante composto da Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz.



Sotto la sinossi trovate la clip!



Sinossi di La Prima Pietra:

È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado Guzzanti), la maestra (Lucia Mascino), il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia Forte) e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yılmaz). Una commedia corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un “piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l’imprevisto sopraggiunto?