Venom: a dicembre arriverà nei formati Digital e Blu-ray

28/11/2018 |

Dopo aver sbancato i botteghini di tutto il mondo, con un incasso superiore agli 800 milioni di dollari, Venom arriverà tra poche settimane nel formato Digital e in Dvd Blu-ray. La Sony Pictures ha annunciato, infatti, la loro uscita prevista per l'11 dicembre e per il 18. Venom racconta la storia di Eddie Brock e della sua letale trasformazione in quello che con il tempo diventerà il nemico numero uno di Spider-Man.



Protagonista della pellicola è Tom Hardy, affiancato da un cast che comprende Riz Ahmed, Michelle Williams, Scott Haze e Reid Scott.



l fumetto Venom è nato dalla mente di David Michelinie e del disegnatore Todd McFarlane. La regia è di Ruben Fleischer. Il cinecomic ha una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.



Vi lasciamo al trailer internazionale.