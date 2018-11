Nia DaCosta dirigerà il sequel di Candyman

News





28/11/2018

A distanza di ventisei anni dall'uscita di Candyman - Terrore dietro lo specchio, pellicola tratta dal romanzo di Clive Barker (The Forbidden), entrerà presto in lavorazione il sequel. La pellicola sarà diretta da Nia DaCosta, regista che ha debuttato dietro la macchina da presa proprio quest'anno con Little Woods.

Jordan Peele sarà invece il produttore e nel corso di un'intervista ha dichiarato che è "emozionante avere un nuovo talento come Nia alla guida di questo progetto". Peele - a Hollywood Reporter - ha poi spiegato: "Siamo impazienti di fornire al pubblico un nuovo punto di ingresso in questa leggenda ideata da Clive Barker".

Al momento non è stata comunicata la data d'inizio delle riprese.