Eric Bana reciterà nell'adattamento di The Dry

News





29/11/2018 |

Eric Bana è stato scritturato per recitare come protagonista all'interno dell'adattamento cinematografico di The Dry, il libro scritto da Jane Harper. Bana sarà diretto da Robert Connelly che ha anche curato la sceneggiatura con Harry Cripps.

Il thriller movie racconta di un uomo di nome Aaron che ritorna nella sua città natale dopo venti anni per presenziare al funerale del suo amico di infanzia, morto suicida ed accusato di aver ucciso anche la moglie e il figlio. La verità sul fatto accaduto, però, sembra essere ben altra ed Aaron proverà ad investigare per portare a galla una realtà che farà emergere la parte oscura della sua cittadina.

Le riprese partiranno il prossimo febbraio in Australia.