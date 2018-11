Joe Robert Cole scriverà la sceneggiatura del sequel di Call of Duty

News





29/11/2018 |

Da tempo è in lavorazione una pellicola interamente basata su Call of Duty, il popolare videogame disponibile per console. La Activision Blizzard Studios ha affidato il progetto al nostro Stefano Sollima ed ha deciso di muovere già i primi passi per quello che sarà il secondo capitolo. L'obiettivo è quello di avere a disposizione subito una sceneggiatura e per farlo ha messo sotto contratto Joe Robert Cole, ovvero lo scrittore che ha realizzato la sceneggiatura di Black Panther, il cinecomic della Marvel campione d'incassi.

Stacey Sher, presidente della Activision Blizzard Studios, Nick van Dyk, Bobby Kotick, chief executive della ABS, e Coco Francini sono i produttori.

La pellicola non ha ancora una data di uscita.