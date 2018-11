Zoey Deutch si è unita al cast di Zombieland 2

News





29/11/2018 |

Zoey Deutch, attrice che abbiamo visto in Richard Says Goodbye e in The DIsaster Artist, è entrata a far parte del cast di Zombieland 2, pellicola che entrerà in produzione il prossimo gennaio. L'attrice lavorerà accanto a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone ed Abigail Breslin che riprenderanno i loro ruoli.

Ruben Fleischer, regista del film originale, tornerà anche per il sequel e lavorerà con gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese. I due scrittori saranno anche i produttori mentre Gavin Polone sarà il produttore.

In questo sequel i nostri protagonisti, cacciatori di zombi, se la dovranno vedere con delle nuove creature sempre più pericolose.

L'uscita è fissata per ottobre.