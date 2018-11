Glass: ecco il nuovo affascinante trailer

News





29/11/2018 |

E' stato rilasciato un nuovo poster italiano di Glass in cui possiamo vedere in primo piano i tre protagonisti interpretati da Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy. Nel terzo capitolo della trilogia che comprende anche Unbreakable – Il Predestinato e Split, il regista M. Night Shyamalan ha portato sotto i riflettori i personaggi David Dunn, Mr. Glass e Kevin Wendell Crumb che abbiamo imparato a conoscere nelle pellicole precedenti. Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson e Spencer Treat Clark completano il cast.



La trama vede al centro Dunn alla ricerca di Wendell Crumb, uomo dalla multipla personalità. Shyamalan e Jason Blum sono i produttori di questo nuovo capitolo.



L'uscita è prevista per gennaio.