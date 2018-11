Il popolare videogame Gears of War diventerà un film

News





29/11/2018 |

Gears of War, uno dei videogame più famosi di sempre, disponibile per X-Box, diventerà un film. Il progetto è in fase embrionale ma presto sarà a disposizione una sceneggiatura. La Universal Pictures ha deciso di affidare a F. Scott Frazier la stesura della storia. Lo studio ha opzionato i diritti del franchise nel 2016.

Gears of War, sparatutto in terza persona, racconta di un gruppo di soldati chiamati a salvare gli esseri umani presenti sul pianeta Sera dalla minaccia di una razza aliena chiamata Orda di Locuste.

Dylan Clark sarà il produttore con la sua Dylan Clark Productions insieme al co-creatore di Gears of War Rod Fergusson.