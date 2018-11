The Possession of Hannah Grace: la scena in lingua originale Not alone

News





30/11/2018 |

Oggi è il giorno del debutto nelle nostre sale di The Possession of Hannah Grace, horror movie sovrannaturale diretto da Diederik Van Rooijen. Shay Mitchell interpreta la protagonista che si ritroverà a dover fare i conti con il corpo di una donna posseduto da un demone sanguinario.



Grey Damon, Kirby Johnson e Stana Katic sono le altre star che ritroviamo nel cast.



La sceneggiatura è stata scritta da Brian Sieve.



Tramite la Sony Pictures oggi vi presentiamo la scena Not alone.



Sinossi di The Possession of Hannah Grace:

Uno scioccante esorcismo fuori controllo toglie la vita ad una giovane ragazza. Mesi dopo, Megan Reed, (Shay Mitchell) durante il turno di notte all'obitorio, prende in consegna un cadavere completamente sfigurato. Chiusa nei corridoi del seminterrato, Megan inizia una terrificante esperienza fatta di visioni e inizia a sospettare che quel corpo è posseduto da una terrificante forza demoniaca.