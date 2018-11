Hobbs and Shaw: anche Eiza Gonzalez nel cast del film con Dwayne Johnson

News





30/11/2018 |

Eiza Gonzalez, attrice che ha recitato lo scorso anno in Baby Driver - Il genio della fuga, è entrata a far parte del cast di Hobbs and Shaw. La star messicana lavorerà accanto ai protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham all'interno dello spin-off del franchise di successo Fast & Furious.



La regia sarà di David Leitch mentre Chris Morgan ha scritto la sceneggiatura di questo film che vedrà Johnson e Statham riprendere, come spiega già il titolo, i ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

Neal H. Moritz si occuperà della produzione con Johnson e Dany Garcia e Hiram Garcia, Jason Statham e Chris Morgan.



Hobbs and Shaw uscirà nelle sale il prossimo agosto.