Angel Has Fallen: uscirà ad agosto 2019 il film con Gerard Butler

30/11/2018 |

Angel Has Fallen, terzo capitolo del franchise tutto action con Gerard Butler protagonista, uscirà nelle sale ad agosto 2019. In questo nuovo episodio, che arriva dopo Attacco al Potere - Olympus Hs Fallen e Attacco al Potere 2, Butler riprenderà il ruolo dell'agente dei Servizi Segreti Mike Banning che si trova dal nulla accusato di aver organizzato un attentato ai danni del presidente americano Allan Trumbull, quest'ultimo interpretato da Morgan Freeman. Ricercato dall'FBI, Banning proverà in tutti i modi a trovare i colpevoli che lo hanno incastrato.



Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Danny Huston, Piper Perabo e Tim Blake Nelson sono gli altri attori presenti nel cast. La regia è di Roman Waugh, al suo esordio nella serie cinematografica.



I primi due film della saga hanno incassato complessivamente più di 370 milioni di dollari.