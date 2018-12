Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Ennio Fantastichini

News





02/12/2018 |

Grande lutto nel mondo del cinema italiano. All'età di 63 anni è scomparso Ennio Fantastichini, attore di assoluto livello, artista poliedrico che abbiamo potuto ammirare sia sul grande che sul piccolo schermo.

La sua carriera cinematografica era iniziata nel 1982 con Fuori dal Gioco di Paolo Bologna, per poi proseguire con I Soliti Ignoti Vent'Anni Dopo di Amanzio Todini. Gli anni ottanta segnano anche il suo debutto televisivo con la serie Aeroporto internazionale mentre nel 1990 recita in Porte Aperte di Gianni Amelio. Proprio questa sua interpretazione lo porta a ricevere alcune onorificenze quali il Ciak d'oro, il Nastro d'argento, l'European Film Awards e il Premio Felix.

Tra le pellicole che lo hanno visto recitare come protagonista, all'interno di un cast di assoluto prestigio, spicca Ferie d'Agosto, commedia che affrontava tematiche all'epoca attuali, uscita nel 1996 grazie alla regia di Paolo Virzì.

Nel 2010 ha recitato in Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, opera che gli ha permesso di vincere il David di Donatello per il Miglior Attore Non Protagonista. Sempre per Mine Vaganti e sempre come Miglior Attore Non Protagonista, Fantastichini ha ricevuto il Nastro d'Argento.

Le sue ultime apparizioni sono state, per il cinema, La Musica del Silenzio di Michael Radford e Squadra Antimafia 8 Il ritorno del Boss, serie tv ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue.