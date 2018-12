Box Office Italia: Bohemian Rhapsody esordisce al primo posto

News





03/12/2018 |

Tre new entry hanno segnato l'ultimo fine settimana cinematografico italiano. In vetta troviamo Bohemian Rhapsody di Bryan Singer. Il film sulla vita di Freddy Mercury ha incassato 5.413.561 euro, tenendo testa a Il Grinch. La pellicola animata dei registi Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott Mosier ha occupato la seconda posizione con un incasso pari a 1.805.843 euro. Il podio è completato dalla presenza di una commedia italiana tutta toscana, griffata Leonardo Pieraccioni. Se Son Rose ha infatti esordito grazie all'incasso di 1.658.464 euro. E' scivolato al quarto posto Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald di David Yates (961.328 euro) mentre in quinta e in sesta posizione si collocano Robin Hood - L'origine della Leggenda di Otto Bathurst (492.879 euro) e Troppa grazia di Gianni Zanasi (278.628 euro).