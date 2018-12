Aquaman: ecco il nuovo poster internazionale con tutti i personaggi

News





03/12/2018 |

Un poster internazionale di Aquaman è online e presenta i personaggi principali di questo tanto atteso cinecomic della Warner Bros. Pictures. La regia è di James Wan, papà della serie horror The Conjuring, alle prese con la sua prima esperienza nel mondo dei cinecomic.



Jason Momoa è il protagonista. Il cast vede al suo interno anche Amber Heard nella parte di Mera, Willem Dafoe nei panni di Vulko, Patrick Wilson che recita come Orm/Ocean Master, Dolph Lundgren nel ruolo di Nereus, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, il Premio Oscar Nicole Kidman che si calerà nel ruolo della mamma di Arthur, Ludi Lin come Captain Murk e Temuera Morrison, ovvero il padre di Arthur, sono gli altri attori che recitano nel film.



David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall hanno scritto la sceneggiatura da una storia di Geoff Johns, James Wan e Will Beal.



Il film è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi.



L'uscita in Italia è prevista per il 1° gennaio.



Sinossi di Aquaman:

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, AQUAMAN, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.