In lavorazione il remake di Nascosto nel Buio

04/12/2018 |

Entrerà ufficialmente in lavorazione questa settimana il remake di Hide and Seek, pellicola conosciuta in Italia con il titolo Nascosto nel Buio. Il film sarà prodotto dalla CJ Entertainment e vedrà protagonisti Jonathan Rhys Meyers, Jacinda Barrett, Joe Pantoliano e Mustafa Shakir. La regia sarà affidata a Joel David Moore che ha lavorato in passato a Ultimo viaggio in Oregon.

Nascosto nel Buio uscì nel 2005 grazie alla regia di John Polson e con un cast brillante che vedeva al suo interno Robert De Niro, Dakota Fanning, Famke Janssen, Elisabeth Shue, Amy Irving e Melissa Leo.

La trama raccontava la storia di un uomo, rimasto vedovo, e di sua figlia che comunica con un amico immaginario di nome Charlie. La vita dei due, già tormentata dalla morte della loro moglie/madre, viene ulteriormente sconvolta dalla reale presenza di Charlie...